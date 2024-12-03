Для мужчин, которые нарушают правила воинского учета, существуют определенные виды наказаний.

Пока продолжается мобилизация в Украине, военнообязанные граждане (мужчины и женщины-медики от 18 до 60 лет), согласно постановлению Кабмина №1487, должны соблюдать правила воинского учета. Об этом же говорит законопроект 10449. В случае нарушения этих правил такие граждане могут нести административную и даже уголовную ответственность, например, платить штраф за неявку по повестке.

Бывший депутат киевского областного совета, адвокат Роман Симутин рассказал корреспонденту УНИАН, как и за что выписывают штрафы военнообязанным украинцам.

Какие бывают штрафы для военнообязанных

В правительственном постановлении №1487 отмечается, что военнообязанные должны находиться на воинском учете, прибывать по вызову в территориальные центры комплектования и соцподдержки или другие органы для оформления военно-учетных документов, прохождения медосмотра или обучения или для дальнейшего пополнения рядов войска.

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Кроме того, Симутин напоминает, что такая категория граждан должна в течение семи дней после смены места жительства лично с паспортом и военно-учетными документами прийти в местный ТЦК, чтобы стать там на учет. Также в течение семидневного срока необходимо сообщать об изменении своих персональных данных.

Согласно постановлению Кабмина №560, вызывают военнообязанных в ТЦК с помощью повестки, в частности, для уточнения данных, прохождения ВВК. Явиться по повестке нужно в срок, который в ней указан, если нет уважительных причин для неявки.

Также есть закон "Об обороне Украины", в котором указаны, в частности, обязанности украинцев в оборонной сфере. В документе подчеркивается, что мужчины, пригодные к службе в армии по возрасту и состоянию здоровья, и женщины, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, "должны выполнять воинский долг согласно законодательству".

По словам юриста, военнообязанные, которые нарушают правила воинского учета, законодательство о мобилизации или обороне, должны знать, что будет если не прийти в ТЦК, или проигнорировать другой законодательный долг - такие лица могут быть привлечены к ответственности по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, есть административная ответственность за небрежное хранение военно-учетных документов, из-за которого они были потеряны, а также за их порчу.

То есть, штрафы во время военного положения для военнообязанных граждан по статьям 210 и 210-1 могут быть за:

отказ становиться на воинский учет;

игнорирование вызова в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК или чтобы пройти обучение для дальнейшего пополнения рядов войска.

отсутствие уведомления ТЦК об изменении места жительства или персональных данных;

небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее их утрату или порчу.

Симутин объяснил, что сумма штрафа может составлять от 17 до 25,5 тысяч гривен. Когда штраф попадает в исполнительную службу, - он удваивается. Фактически человеку придется заплатить 51 тысячу гривен штрафа и исполнительный сбор, и таким образом надо будет отдать 57 тыс. грн.

Каким будет штраф за неявку в военкомат по новому закону и за другие нарушения

Штрафы во время военного положения Украина, а точнее законодательные нормы страны, определяют в зависимости от части и статьи, по которой выявлено нарушение. Юрист говорит, что в статье 210 КУоАП речь идет о наказании за нарушение правил воинского учета. За такое правонарушение "светит" штраф в размере от 200 до 300 минимумов доходов украинцев (необлагаемый минимум сейчас составляет 17 грн), то есть от 3 400 до 5 100 грн.

Если же человек повторно в течение года совершил такое правонарушение, то его могут оштрафовать на ощутимо большую сумму - речь идет о 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 - 8 500 грн).

Симутин говорит, что по статье 210 гражданам грозит наказание за нарушение правил воинского учета, например, если они, в частности, несвоевременно явились в ТЦК, чтобы сменить место регистрации.

Статья 210-1 предусматривает наказание за нарушение законов об обороне и мобилизации. За такие "проколы" наказывают так:

граждане могут получить штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов (от 5 100 до 8 500 грн);

общественным объединениям, юридическим лицам, органам местного самоуправления и чиновникам грозит наказание гораздо большим штрафом - от 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов украинцев (от 25 500 грн).

Если же военнообязанный гражданин в течение года повторно совершил правонарушение, то по словам Симутина, ему могут "впаять" штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов (от 17 000 до 25 500 грн), а чиновникам, местным госорганам, общественным организациям и юрлицам - от 2 до 3 тыс. грн.

Могут ли суммироваться штрафы для военнообязанных

Юрист утверждает, что суммы штрафов не складываются друг к другу, они должны "поглощаться" - то есть санкции одной статьи КУоАП могут поглотить другую:

Если одновременно рассматривается дело о том, что человек совершил несколько админправонарушений, то, путем поглощения, человеку могут наложить максимальный штраф в сумме 25,5 тыс. грн.

Адвокат сказал, что прежде чем вынести постановление о наложении штрафа на военнообязанное лицо, начальник ТЦК, в котором оно зарегистрировано, должен его вызвать для рассмотрения административного дела. Если такого вызова нет - это нарушение, и постановление можно отменить. В 99% подобные постановления председателя ТЦК отменяются через суд.

Важно понимать, что чаще всего постановление выносят заочно. Этот документ должны направить гражданину. Для добровольного исполнения постановления лицу предоставляется 14 дней.

Однако Симутин напоминает, что сотрудники ТЦК могут не прислать документ, и за это не будут нести никакой ответственности:

Они могут, например, через две недели или 20 дней после вынесения постановлений предоставить эти документы исполнительной службе.

Затем открывается исполнительное производство, и сумма штрафа удваивается. И только после этого человек может узнать, что он оштрафован, и обжаловать административное наказание в суде.

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