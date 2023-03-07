Также вознаграждение обещают тому, кто назовет имя Героя, расстрелянного захватчиками.

Видео расстрела безоружного украинского военнопленного всколыхнуло медиапространство. После увиденного многие граждане Украины призвали активнее донатить на уничтожение российских оккупантов, а кто-то пообещал денежное вознаграждение тем, кто узнает имена рашистов, которые убивали пленного.

Так, украинский адвокат и военный Масси Найем объявил в Facebook о вознаграждении в 1 тысячу долларов тому, кто назовет имя убитого россиянами военного:

"$1 тыс. за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Украине!". С достоверными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя в знак уважения к этому украинцу".

Но в комментариях многие украинцы начали писать, что они обещают заплатить суммы, гораздо выше, тем, кто узнает и напишет имена российских оккупантов, которые зверски расстреливали украинского военнопленного. Сейчас сумма вознаграждения за имена убийц достигает $20 тысяч.

Россияне сняли расстрел украинского военнопленного на видео

6 марта 2023 года в сети обнародовали видео, как российские оккупанты расстреливают украинского военнопленного и снимают это на видео. Автоматная очередь прозвучала после слов нашего защитника "Слава Украине!".

Украинцы массово начали постить в соцсети слова "Слава Украине!", "Герою слава!" и "Героям Слава!". Таким образом они пытаются привлечь внимание мира к зверскому убийству украинского военного.

Вечером в тот же день президент Украины Зеленский лично отреагировал на такое дерзкое нарушение Женевской конвенции и убийство военного. Он пообещал, что страна найдет каждого российского убийцу, где бы он ни прятался.

7 марта продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко сообщила, что украинка узнала в расстрелянном защитнике родного брата. Имя пообещали назвать позже.

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