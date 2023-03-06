Пользователи соцсетей и украинские политики требуют справедливости и наказания для оккупантов, убивших пленного в нарушение Женевских конвенций.

Украинцы массово постят в соцсети слова "Слава Украине!", "Герою слава!" и "Героям Слава!". Таким образом они пытаются привлечь внимание мира к зверскому убийству украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам и был расстрелян после того, как выкрикнул лозунг "Слава Украине!".

Требуя справедливости и наказания для оккупантов, пользователи соцсетей постят скриншоты из видео с казнью пленного украинца, опубликованного его убийцами, и иллюстрации, посвященные этому военному преступлению.

Соответствующие теги #СлаваУкраине, #GlorytoUkraine, #SlavaUkraini и другие уже вышли в украинские и мировые тренды в Twitter.

Видео дня

К онлайн-флешмобу присоединяются украинские политики. Сообщение со словами "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине!" опубликовал президент Владимир Зеленский. Со словами "Героям Слава" – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров и другие чиновники. Аналогичные сообщения публикуют руководители областных военных администраций, городские головы, официальные страницы украинских ведомств и тому подобное.

Подтягиваются и западные политики. К примеру, акцию уже поддержал известный сторонник Украины, старший советник Конгресса США Пол Массаро.

Расстрел безоружного украинского пленного - что известно

В понедельник, 6 марта, в сети появилось видео расстрела украинского военного. На ролике, снятом оккупантами, украинский боец стоит без оружия и спокойно курит. Голос за кадром говорит оператору: "Снимай его". Пленный говорит "Слава Украине", после этого его расстреливают.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что убийство взятых в плен – это нарушение Женевских конвенций. Он заявил, что отправил ролик международным партнерам Украины и своим коллегам из других стран.

Служба безопасности Украины по факту расстрела безоружного украинского военнопленного открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за слова "Слава Украине", "ужасным". Он призвал Международный уголовный суд расследовать преступление оккупантов.

"Еще одно доказательство, что эта война является геноцидом. Крайне необходимо, чтобы начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления МУС. Виновные должны предстать перед правосудием", – написал он.

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