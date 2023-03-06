Президент подчеркнул, что российские убийцы будут найдены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с первых дней войны, когда украинцы показали свое единство и решительность, было понятно, что Украина одержит победу в этой войне с Россией.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам. Он отметил, что сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили украинского воина, который сказал им в глаза: "Слава Украине!". "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" - подчеркнул президент, пообещав, что убийц найдут.

"Благодаря нашему единству, благодаря нашей решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем исход этой войны. С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала волю для Украины", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил всех, кто сейчас в бою за Украину, а также всех, кто помогает Украине. "Вечная память и почет всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и почет всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины! Украина - одержит победу! Слава Украине!" - отметил президент.

Россияне расстреляли украинского воина

Как сообщал УНИАН, 6 марта в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военного после того, как он произнес: "Слава Украине!".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал это видео, отметив, что "военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Он подчеркнул, что за каждое такое военное преступление будет расплата, и никто не сможет спрятаться от нее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

По факту расстрела россиянами украинского военнопленного Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

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