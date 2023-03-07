Погибшего украинского военного, которого жестоко убили оккупанты, удалось идентифицировать по голосу и его личной привычке.

Украинка узнала в расстрелянном украинском защитнике, которого войска РФ жестоко расстреляли на камеру после фразы "Слава Украине", родного брата.

Об этом сообщила продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко на своей странице в Facebook. По ее словам, украинка узнала родного человека на видео расстрела по глазам, голосу, а также по лишь ему присущей привычке курить сигарету.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит: "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", - говорится в сообщении.

Расстрел украинского пленного на камеру

Напомним, что 6 марта в сети распространилось видео с расстрелом безоружного украинца российскими оккупантами. В ролике после фразы "Слава Украине" российские солдаты нажимают на курок и несколькими выстрелами разрывают украинского героя на куски.

Такая жестокость со стороны россиян сразу вызвали бурную реакцию среди украинского общества и власти. В интернете начался настоящий марафон в поддержку погибшего бойца: украинцы стали распространять лозунг "Слава Украине" и "Героям Слава" через картинки, теги и личные сообщения.

Также соответствующий тренд подхватили лидер Украины Владимир Зеленский, глава Кабмина Денис Шмыгаль глава Минцифры Михаил Федоров и другие представители власти. Вечером 6 марта Зеленский лично отреагировал на такое дерзкое нарушение Женевской конвенции и убийство военного. Президент пообещал, что Украина найдет каждого российского убийцу, где бы он ни прятался.

Вас также могут заинтересовать новости: