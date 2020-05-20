В Австралии случайно нашли уникальные кадры с сумчатым волком, который полностью вымер в 1936-м (видео)
Национальный аудиовизуальный архив Австралии обнародовал архивное 21-секундное видео с последним на Земле видом сумчатого волка, или тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.
Видео учреждение выложило на своем сайте. Его предварительно оцифровали и конвертировали в 4К-качество.
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Отмечается, что 21-секундный ролик сняли для документального цикла «Страна чудес Тасмания» за полтора года до смерти тилацина, которого зовут Бенджамин.
Документальный фильм так никогда и не был обнародован — доподлинно неизвестно даже, кто его снимал. Кадры с Бенджамином работники Национального аудиовизуального архива обнаружили случайно.
We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020
Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline#TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFckpic.twitter.com/FSRYXCTTMy
Тилацины были хищными сумчатыми животными, одними из крупнейших из своего рода, и внешне напоминали одновременно волка, лису и большого кота.
Они жили на территории современной Австралии, но около 2000 лет назад стали редким видом — как предполагается, из-за деятельности людей и конкуренции со стороны других хищников. С тех пор тилацины водились только на острове Тасмания.
Последний известный сумчатый волк на Земле Бенджамин, умер в зоопарке 7 сентября 1936 года.
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