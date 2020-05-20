В Австралии случайно нашли уникальные кадры с сумчатым волком, который полностью вымер в 1936-м (видео)

Кадры с волком работники Национального аудиовизуального архива обнаружили случайно.

Национальный аудиовизуальный архив Австралии обнародовал архивное 21-секундное видео с последним на Земле видом сумчатого волка, или тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.

Видео учреждение выложило на своем сайте. Его предварительно оцифровали и конвертировали в 4К-качество.

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Отмечается, что 21-секундный ролик сняли для документального цикла «Страна чудес Тасмания» за полтора года до смерти тилацина, которого зовут Бенджамин.

Документальный фильм так никогда и не был обнародован — доподлинно неизвестно даже, кто его снимал. Кадры с Бенджамином работники Национального аудиовизуального архива обнаружили случайно.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline#TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFckpic.twitter.com/FSRYXCTTMy — NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020

Тилацины были хищными сумчатыми животными, одними из крупнейших из своего рода, и внешне напоминали одновременно волка, лису и большого кота.

Они жили на территории современной Австралии, но около 2000 лет назад стали редким видом — как предполагается, из-за деятельности людей и конкуренции со стороны других хищников. С тех пор тилацины водились только на острове Тасмания.

Последний известный сумчатый волк на Земле Бенджамин, умер в зоопарке 7 сентября 1936 года.

Как сообщал ранее УНИАН, в течение последних десятилетий в Украине наблюдается тенденция к уменьшению численности видов животных и среды их обитания.

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