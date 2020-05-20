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В Австралии случайно нашли уникальные кадры с сумчатым волком, который полностью вымер в 1936-м (видео)

05:41, 20 мая 2020
Общество
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Бенджамин, последний из вида сумчатого волка в Австралии / Фото: скриншот

Национальный аудиовизуальный архив Австралии обнародовал архивное 21-секундное видео с последним на Земле видом сумчатого волка, или тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.

Видео учреждение выложило на своем сайте. Его предварительно оцифровали и конвертировали в 4К-качество.

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Отмечается, что 21-секундный ролик сняли для документального цикла «Страна чудес Тасмания» за полтора года до смерти тилацина, которого зовут Бенджамин.

Документальный фильм так никогда и не был обнародован — доподлинно неизвестно даже, кто его снимал. Кадры с Бенджамином работники Национального аудиовизуального архива обнаружили случайно.

Тилацины были хищными сумчатыми животными, одними из крупнейших из своего рода, и внешне напоминали одновременно волка, лису и большого кота.

Они жили на территории современной Австралии, но около 2000 лет назад стали редким видом — как предполагается, из-за деятельности людей и конкуренции со стороны других хищников. С тех пор тилацины водились только на острове Тасмания.

Последний известный сумчатый волк на Земле Бенджамин, умер в зоопарке 7 сентября 1936 года.

Как сообщал ранее УНИАН, в течение последних десятилетий в Украине наблюдается тенденция к уменьшению численности видов животных и среды их обитания.

Люди начали строить автобаны с заборами, которые имеют двойной эффект, также существует масса других примеров, когда человек вмешивается в экосистемы. По данным ученых из Всемирного фонда дикой природы, Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения животных.

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