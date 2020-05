В Австралии случайно нашли уникальные кадры с сумчатым волком, который полностью вымер в 1936-м (видео)

Национальный аудиовизуальный архив Австралии обнародовал архивное 21-секундное видео с последним на Земле видом сумчатого волка, или тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.

Видео учреждение выложило на своем сайте. Его предварительно оцифровали и конвертировали в 4К-качество.

Отмечается, что 21-секундный ролик сняли для документального цикла «Страна чудес Тасмания» за полтора года до смерти тилацина, которого зовут Бенджамин.

Документальный фильм так никогда и не был обнародован — доподлинно неизвестно даже, кто его снимал. Кадры с Бенджамином работники Национального аудиовизуального архива обнаружили случайно.

