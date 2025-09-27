В то же время новые правила позволили не только выезд, но и возвращение домой. Часть молодежи решает строить свое будущее в Украине.

Месяц назад Кабмин разрешил украинским мужчинам в возрасте 18-22 года выезжать за границу. Впервые за более чем три года молодежь получила возможность беспрепятственно покидать страну. Это решение уже повлияло и на рынок труда, и на бизнес, и на планы самих ребят, пишет BBC.

По данным Work.ua, более трети компаний уже ощутили отток кадров. Особенно пострадали крупные бизнесы (60% с более чем тысячей работников), а больше всего увольнений зафиксировано в сфере торговли, пищевой промышленности и гостинично-ресторанной сферы.

HR-эксперты объясняют: бизнес делал ставку на молодежь до 25 лет, которая не подлежала мобилизации. Теперь компании вынуждены или автоматизировать процессы, или искать новых работников среди ветеранов, женщин или даже иностранцев. Уже сегодня в Украину приглашают рабочих из Индии и Бангладеш, но процедура трудоустройства занимает до полугода.

"В полном шоке"

Антон, 21-летний охранник из Одессы, написал заявление на увольнение и готовится ехать за границу.

"Еще до войны я мечтал поехать на заработки, чтобы насобирать денег на учебу и собственное жилье. Когда узнал, что выпускают, был в полном шоке", - рассказал он.

По его словам, большинство его ровесников уже готовятся к отъезду. Подобные сообщения ежедневно появляются в соцсетях: молодые люди ищут возможности уехать из-за обстрелов и ради учебы или работы.

Владельцы малого бизнеса тоже говорят о кадровом кризисе. Например, сеть "Сырная точка" в Киеве потеряла сразу нескольких работников - часть девушек решила уехать вместе с ребятами. В Ровно из-за отъезда персонала закрылось популярное Oregano Cafe.

В то же время в McDonald's говорят, что массовых увольнений не наблюдают, но активнее нанимают подростков в возрасте от 16 лет.

Массового удара по экономике не будет?

По подсчетам Института демографии, в Украине около 700 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет, но реально работает только 200-300 тысяч. Это 2-3% экономически активного населения, поэтому эксперты считают, что критического влияния на экономику не будет. Наибольший риск - потеря малоквалифицированных кадров.

Новые правила открыли путь не только для выезда, но и для возвращения. Андрей, студент в Словакии, после полутора лет впервые приехал в Украину. "После этой поездки я начал думать, что стоит строить свое будущее именно здесь", - говорит он.

Ректоры украинских университетов подтверждают: отток студентов минимальный, хотя единичные случаи академотпусков есть.

Пересечение границы украинцев 18-22

В конце августа Кабмин опубликовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет. Для этого необходимо иметь с собой паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ (допускается также в электронной форме).

28 августа стало известно, что мужчин 18-22 лет начали выпускать за границу. После этого мужчины 18-22 лет рассказали BBC, почему выезжают из Украины.

