Немец поведал, что видел, как на заключенных оказывали давление, заставляя их отправиться на войну в Украину.

Российские власти выпускают из тюрем наркоманов и отправляют их на войну в Украину в качестве пушечного мяса.

Об этом рассказал гражданин Германии Патрик Шебель, который был в российской тюрьме и который недавно вернулся на родину в рамках обмена, пишет Bild. "Россия забирает наркоманов из тюрем и отправляет их на фронт в качестве пушечного мяса", - сказал он о своих наблюдениях, которые провел во время пребывания под арестом в России.

Издание напомнило, что 38-летний Шебель находился в российской тюрьме с середины января этого года. Его приговорили к реальному тюремному сроку за шесть мармеладных мишек с каннабисом, которые остались у него в рюкзаке.

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Экс-заключенный рассказал, что в следственном изоляторе другие арестанты были "добры к нему". "Раз в месяц заключенные получали от своих родственников посылки с продовольствием и другими вещами. Вскоре все узнали, что у меня нет родных в РФ, которая могла бы присылать мне посылки, и они делились со мной", - рассказал Шебель.

Немец поведал, что видел, как на заключенных оказывали давление, заставляя их отправиться на войну в Украину в обмен на освобождение.

Шебель узнал об обмене в последнюю минуту. Даже оказавшись в самолете, он неца понимал, что происходит. "Я подумал, вдруг нас отправят в сибирскую колонию. И только когда кто-то в самолете протянул мне мой паспорт, я понял, что они действительно отпускают меня домой", - сказал гражданин Германии.

Обмен заключенными между Западом и РФ

1 августа в аэропорту Анкары прошел масштабный обмен заключенными между РФ и США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией. Всего обменяли 26 человек. Кремль вернул себе киллера Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Кремль отпустил Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву.

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