Процесс блокировки Telegram отличается от того, как ранее в Украине запретили "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Украине будет сложно реализовать запрет Telegram, даже если подобный законопроект будет принят. Об этом в комментарии УНИАН рассказала юрист Екатерина Ткачук.

"Проблема заключается не только в несовершенстве правового регулирования (что стало причиной отправки на доработку законопроекта №11115), но и в технической возможности реализовать этот запрет. Многие проводят параллели с "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако тогда речь шла о блокировке веб-сайтов, которые имеют свое доменное имя и IP-адрес. Заблокировать их - проблем нет. Зато с приложениями ситуация другая", - объясняет юрист.

Ткачук добавила, что даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play - украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

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"Даже когда блокировали "ВКонтакте" и "Одноклассники" - этот процесс был довольно сложным. Тогда многие провайдеры просто не понимали, как им действовать. А учитывая то, что с Telegram ситуация значительно сложнее - вполне возможно, что в Украине этот процесс закончится так же, как и в России. То есть - ничем", - добавила Ткачук.

Блокировка Telegram в Украине: о чем идет речь

Дискуссия относительно запрета Telegram в Украине продолжается уже несколько лет. Так, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

Одним из аргументов того, почему в Украине хотят запретить Telegram, является российский след среди разработчиков мессенджера, заявил в мае 2024 года представитель ГУР Андрей Юсов. Он добавил, что это оффшорная компания с закрытой структурой собственности, а также существует информация о вероятности размещения части серверов на территории РФ, часть базовой команды, которая была в самом начале, остается на территории РФ.

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