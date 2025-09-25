30 сентября могут начаться экспедиционные работы на территории Польши, где могут быть похоронены воины УПА.

Количество польских жертв Волынской трагедии в реальности может быть вдвое меньше, чем считается в Польше. Об этом сказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Украины Андрей Наджос на брифинге.

Он рассказал, что на территории села Пужники Тернопольской области были эксгумированы останки 42 человек, а в историографии Польши цифры гораздо больше. По его словам, эти совместные исследования Украины и Польши являются уникальным материалом, чтобы на практике доказывать реальный масштаб трагедии тех времен.

"Идет ли речь о 100-150 тысячах убитых поляков в Украине? Потому что на практике одного села, одного кладбища мы видим, что были ожидания у польской стороны эксгумировать тела 100-150 человек, а по факту мы вышли на 42 человека. То есть мы фактически делим сразу польскую историографию пополам", - подчеркнул заместитель министра культуры.

Наджос отметил, что Украина дала разрешение на исследование 13 мест захоронений на своей территории, которые определила Польша, а наше государство начнет эксгумационные работы в 4 местах на территории Польши, в частности, в селе Юречкова Подкарпатского воеводства. По его словам, 30 сентября должны начаться экспедиционные работы на территории села Юречкова, где могут быть похоронены воины УПА.

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов рассказал, что в селе Юречкова трагедия произошла в сентябре 1945 года и там могло погибнуть около 100 человек.

Говоря об эксгумации в Украине, Алферов отметил, что речь идет о местах, которые касаются разных периодов. При этом добавил, что наиболее жесткими являются вопросы, которые поляки называют, "Волынской резней", а мы говорим о Волынской трагедии.

Он также отметил, что в течение двух месяцев будут уже результаты ДНК останков, найденных в Пужниках, чтобы знать сколько там останков мужчин и женщин.

"Исследования уже показывают, что данные, которые есть в польской истории где-то в два раза преувеличены. В Пужниках говорили о более 100 жертвах, но найдено 42 останки", - сказал Алферов.

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой подчеркнул, что Украина не будет препятствовать полякам в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии. В свою очередь Польша будет поддерживать стремление Украины в ЕС.

Андрей Сибига тогда добавил, что совместная украинско-польская рабочая группа должна поработать "над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ".

В апреле 2025 года в Тернопольской области на старом кладбище ныне несуществующего села Пужники продолжались поисково-эксгумационные работы, в которых принимали участие эксперты из Польши. Они искали останки поляков, погибших в 1945 году.

В поиске и эксгумации жертв польско-украинского конфликта участвовали судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

