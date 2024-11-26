Украина и Польша сейчас работают над непосредственным механизмом организации поисковых и эксгумационных работ.

Украина не будет препятствовать полякам в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии. В свою очередь Польша будет поддерживать стремление Украины в ЕС. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на ее территории и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах. Конечно, мы также мобилизуем польские институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы быть чувствительными к украинским требованиям", - цитирует Сикорского издание Polsat News.

В свою очередь Андрей Сибига добавил, что сейчас в составе совместной украинско-польской рабочей группы ведется работа "над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ".

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Пресс-служба МИД Украины также обнародовала совместное заявление двух министров, в котором сказано, что Киев и Варшава "решительно настроены решить спорные вопросы нашего общего прошлого во имя общечеловеческих ценностей и в христианском духе". В частности и в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

Также глава польской дипломатии заверил, что Варшава будет поддерживать усилия Киева на пути в ЕС

"Мы используем период польского председательства в Совете ЕС, чтобы максимально ускорить этот процесс. Членство Украины в ЕС является стратегическим интересом нашей страны", - отметил Сикорский.

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