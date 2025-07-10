Президент Польши Анджей Дуда почувствовал понимание темы событий 1940-х годов на Волыни во время разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал, вспоминая, как обсуждал вопрос Волынской трагедии еще с Петром Порошенко, когда тот был президентом, и Зеленским, передает RMF FM
"Всегда было впечатление, что больше понимания по этому вопросу нахожу у президента Зеленского", - поделился Дуда.
"Думаю, он сказал правду, когда говорил мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах поляков на Волыни. В школе нам об этом не говорили", - вспомнил Дуда.
Также Дуда отметил, что убеждение, что люди на западной Украине знают историю Волынской трагедии, является ошибочным.
Волынская трагедия: заявления Дуды
Тема событий, которые произошли на Волыни 1941-1943 годов, является давним спорным вопросом в украинско-польских отношениях.
Польша ранее угрожала, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
При этом 30 мая Дуда раскритиковал украинцев, комментируя вопрос Волынской трагедии. Среди прочего польский президент назвал лидеров ОУН-УПА "преступниками и геноцидниками".