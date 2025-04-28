Польская сторона заявила, что такого высокого уровня экспертизы ранее еще не проводили.

В Тернопольской области на старом кладбище ныне несуществующего села Пужники продолжаются поисково-эксгумационные работы, в которых участвуют эксперты из Польши. Они хотят найти останки поляков, которые погибли в 1945 году. В "Радіо Свобода" выяснили, как продвигаются эксгумационные работы.

Отмечается, что в поиске и эксгумации жертв польско-украинского конфликта принимают участие судебные медики, археологи, генетики и антропологи. От Польши задействованы исследователи из фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители польского Института национальной памяти, а от Украины - исследователи фонда "Волынские древности" под наблюдением Минкульта, Украинского института национальной памяти и межведомственной комиссии.

Журналисты подчеркнули, что это событие в Польше называют "Волынской резней", связывая его с "нападением УПА на мирное население". Украинские специалисты же настаивают на том, что гибель поляков в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года не была "этнической чисткой", а все эти события не относятся к "Волынской трагедии", потому что исторически и географически эта часть Тернопольщины не входила в Волынь. По их словам, это был польско-украинский вооруженный конфликт в годы Второй мировой войны и после нее, с 1942 по 1947 годы.

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Журналисты поделились, что от села Пужники остались только часовня, старое кладбище, крест и фруктовые деревья, которые росли возле домов. От фундаментов домов даже не осталось остатков.

Местные жители, которых переселили из Пужников в Польшу, а также их потомки рассказали журналистам, что тела погибших похоронили в две ямы на старом кладбище 13 февраля 1945 года. На могилах поставили два креста.

Именно поэтому на этом месте специалисты решили проводить эксгумационные работы. В издании напомнили, что в 2023 году здесь уже проводили поисковые работы украинские и польские археологи, которые нашли 5 останков в братской могиле.

Журналисты добавили, что рядом возле кладбища польская сторона установила медицинскую палатку, в которой расположена специальная лаборатория для проведения экспертизы ДНК найденных останков. Польские эксперты отметили, что такого высокого уровня экспертизы ранее еще не проводили.

В издании выяснили, что эксгумационная работа выглядит следующим образом: сперва подготовили место, искоренив деревья, снимают верхние слои земли, открывают могилы, поднимают останки и проводят медицинские анализы. Участник экспедиции из Поморского медицинского университета в Польше Анджей Оссовски подчеркнул, что главной целью команды является идентификация жертв.

"Сюда будут перенесены найденные останки и будут выполнены антропологические анализы, медицинские, собран материал для дальнейшего исследования генетического. Определение пола, главных данных о личности и вплоть до получения генетики. До сих пор такого исследования не проводили. Будем способны идентифицировать останки... Причины смерти можно установить, если сохранились изображения. Это будут анализы генетические, прежде всего, которые будут происходить в лаборатории и они будут основываться на сравнении с материалом, взятым от близких жертв", - сказал он.

Восстановление эксгумаций жертв Волынской трагедии

Ранее УНИАН сообщал, что в 2017 году из-за сноса памятников воинам УПА в Польше Киев наложил мораторий на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии. Уже в ноябре 2024 года министры иностранных дел Украины и Польши смогли договориться о снятии моратория.

В ответ Польша обязалась уделить должное внимание местам памяти украинцев на польской территории. В Украине отметили, что будут следить за тем, как поляки выполняют эти договоренности.

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