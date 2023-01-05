По заданию врага он должен был установить места важных объектов для последующих ракетных атак.

На Львовщине задержали инженера одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины, который наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия Киева и Запорожья.

По заданию врага на Львовщине он должен был установить места важных объектов для следующих ракетных атак, сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве отмечают, что в начале полномасштабного вторжения 34-летнего мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах нашего государства.

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Вместе с этим он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений по украинской РЛС, рассказали в СБУ.

Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в столицу и Запорожье для выявления объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым россияне и осуществляли ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить местоположение объектов критической инфраструктуры. Однако, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Война в Украине: коллаборанты и предатели

Спецслужбы Украины регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно в Херсоне объявлена в розыск коллаборантка сама явилась "с повинной".

А на Киевщине удалось задержать предателя, который устраивал "налеты" и "сливал" российским военным адреса участников АТО. Предателем оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Мужчина имел "преференции" от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона.

Также украинские пограничники задержали молодую коллаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского направления.

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