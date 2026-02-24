Мы должны достичь точки, когда Россия сама захочет прекратить войну, - Волкер

Россия не сможет выиграть войну в Украине, а стратегия постоянных дедлайнов для ее завершения не меняет ситуацию на земле. Сейчас необходимо финансовое и военное давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить огонь. Об этом заявил дипломат, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017–2019) Курт Волкер в эфире Эспрессо.
"Очень трудно даже посчитать все эти дедлайны, которые ставил Трамп: то за один день, то за 100 дней нужно завершить, то за 6 месяцев, то за 2 недели. А сейчас мы уже говорим о июне. Я не думаю, что стратегия постоянных дедлайнов имеет смысл или меняет ситуацию на земле", - отметил он.
По его словам, дипломатия - это хорошо, когда существует баланс сил и у людей есть общие цели, но пока РФ хочет использовать военную силу, дипломатия бессильна.
"И идея ставить дедлайны за дедлайнами ни к чему не приводит", - отметил Волкер.
Дипломат также подчеркнул, что Россия хочет продолжать войну, поскольку в Кремле думают, что могут чего-то достичь.
Поэтому, по его мнению, сейчас нужно добиться того, чтобы Россия поняла: они не могут выиграть эту войну. Нужно прекращение огня, а для этого нужно финансовое и военное давление на Кремль.
"Мы также должны достичь точки, когда Россия сама захочет прекратить войну. Пока этого не произойдет - все остальное остается разговорами", - добавил Волкер.
Война в Украине - что говорит Владимир Зеленский
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война находится на "начале конца", но предостерег США от доверия к переговорной тактике Кремля.
Он подчеркнул, что без жестких гарантий безопасности любое прекращение огня позволит Москве перегруппироваться для нового наступления.
Зеленский также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом разглядеть "игры" лидера Кремля.
Кроме того, президент отверг утверждение Москвы, что Киев якобы использует перемирие для перегруппировки, отметив, что "нам не нужна пауза, нам нужен конец войны".