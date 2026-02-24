Расходы на армию съедают бюджет: война истощает экономику России, - NYT

Почти 40% федерального бюджета РФ направляется на военные расходы.

В течение четырех лет Владимир Путин делал войну против Украины ориентиром каждого своего шага. Такая сосредоточенность позволила исправить последствия провального начала вторжения, вернуть инициативу на фронте и диктовать требования на мирных переговорах при посредничестве Вашингтона.

Издание The New York Times пишет, что, по некоторым оценкам, до 1,2 млн россиян были убиты или ранены. По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, на поле боя могли погибнуть до 325 тысяч военных. Экономисты предупреждают: перестройка экономики под войну подрывает будущее страны.

"У вас есть огромные деньги, потраченные на танки, снаряды, бомбы, военные выплаты и другие вещи – без долгосрочной ценности, ничего из того, что работает на то, что мы называем развитием", – сказала бывшая чиновница Центробанка России, ныне сотрудница Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александра Прокопенко.

Еще до войны Россия сталкивалась со стагнацией, зависимостью от добычи сырья и демографическим спадом. После 24 февраля 2022 года эти проблемы только обострились. Почти 40% федерального бюджета сейчас направляется на военные и безопасности расходы, еще 9% – на обслуживание дефицита, допущенного для финансирования войны.

Россия быстро исчерпывает свой Фонд национального благосостояния – финансовую подушку безопасности на "черный день", которую Путин создал, используя доходы от нефти и газа. Его ликвидные резервы сократились со 113 млрд долларов до войны до около 55 млрд в настоящее время. Пока Китай и США активно инвестируют в искусственный интеллект и другие передовые технологии, Россия сосредоточена на вооружении и отстает в мировых рейтингах инноваций.

Война разрушила связи с Западом. Прямые иностранные инвестиции резко сократились, внутренние сдерживаются высокими процентными ставками, призванными обуздать инфляцию в экономике, разогретой военными расходами. В прошлом году доходы от нефти и газа упали почти на четверть из-за снижения мировых цен и санкций.

Демографический кризис в РФ усилился. Некоторые прогнозы предсказывают, что при пессимистическом сценарии население России к 2100 году может упасть ниже 100 млн человек – по сравнению с примерно 145 млн до войны. Сотни тысяч людей покинули страну. Согласно недавнему отчету Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, на поле боя погибло до 325 тыс. военнослужащих.

Опрос независимого проекта Chronicles показал, что 59% россиян в возрасте 18–29 лет поддержали бы решение вывести войска без достижения заявленных Путиным целей (против 42% среди всех опрошенных). Почти половина молодых респондентов расценила ограничение Telegram как ущемление свободы слова.

В первые годы войны масштабные военные расходы вызвали экономический бум, который противоречил ожиданиям Запада. Теперь экономика замедляется: правительство сокращает расходы, растет напряженность на рынке труда, повышаются налоги.

По словам Прокопенко, фактически "все расходы, не связанные с военной сферой или поддержкой социальной жизни, поставлены на паузу". Значительные ресурсы направляются на обход санкций и поддержание иллюзии "жизни как обычно", вместо инвестиций в развитие. Даже в случае ослабления санкций демонтаж военной экономики будет сложным.

"Это структурное изменение российской экономики, ее модели, которую нелегко вернуть назад. Это не невозможно, но непросто", – подытожила Прокопенко.

Экономические проблемы России – последние новости

Как написало издание Fortune, через четыре года после начала вторжения РФ в Украину, экономика России вошла в "зону смерти". Она еще не находится на грани немедленного обвала, однако рост ВВП остановился, нефтяные доходы на фоне западных санкций сократились вдвое, а бюджетный дефицит быстро исчерпывает резервы.

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил 2,6% от валового внутреннего продукта. Кроме того, доходы РФ от продажи нефти и газа в 2025 году упали до 8,48 трлн рублей (111,2 млрд долл.), что примерно на 24% ниже показателя 2024 года, когда Россия заработала 11,13 трлн рублей (146 млрд долл.).

