'Таяла на глазах': Грубич сообщил о смерти близкого человека

Умерла его родная тетя.

Известный украинский ведущий Константин Грубич сообщил о смерти близкого человека. Ушла из жизни его 82-летняя тетя.

По словам мужчины, тетя Нила в последнее время плохо себя чувствовала и угасала на глазах.

"Вот никогда такое не бывает вовремя. Даже когда ожидаешь и "готовишься". Наша Нилочка всегда жила с болью и болячками. Умела терпеть и своим жизнелюбием давала фору кому угодно. Но даже ее жизненная батарейка имела свой ресурс. Последние несколько месяцев моя тетя и бабушка для наших со Светланой детей адски страдала. Она угасала и таяла на глазах. Отказывали работать все органы, менталка тоже давала сбои. Хорошо, что успел съездить к ней в гости и поговорить, переночевать рядом. Хотя это уже была не совсем Нилочка, а ее тень", - написал телеведущий в Facebook и показал фото с покойной родственницей.

Видео дня

Грубич добавил, что до сих пор не может смириться с этой потерей и скучает по тете.

"Для ее семьи это глубокое горе, потому что она нас держала вместе. Неонила Васильевна Грубич была духовным клеем для всех Грубичей. Теперь вакуум заполнить некому. Мы потеряли", - написал в некрологе ведущий.

Напомним, ранее Леся Никитюк сообщила о потере родного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: