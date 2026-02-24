В Украину идет похолодание: температура упадет на 2-6 градусов

Снижение температуры ожидается во второй половине недели.

Последняя неделя зимы принесет в Украину динамичную погоду с осадками и некоторым похолоданием. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

В течение 24-26 февраля синоптическая ситуация будет складываться по-разному, говорят синоптики.

24-25 февраля неустойчивую погоду будет формировать область пониженного давления и влажный теплый атлантический воздух. В большинстве областей в эти дни ожидается много осадков в виде мокрого снега и дождя от небольших до умеренных по интенсивности

Видео дня

"26 февраля к нам будет распространяться холодная воздушная масса с северных направлений", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Температура во второй половине недели снизится на 2-6 градусов. Только на юге и востоке страны температура останется без изменений. Давление резко возрастет, и погоду без существенных осадков будет обусловливать область высокого давления. Исключением станет юго-восточная часть страны, где ожидается умеренный дождь и мокрый снег.

24-28 февраля в Киевской области и в Киеве ожидается переменная погода. 24-25 числа будет облачно, возможны небольшой мокрый снег и дождь. Температура от -2° до +3°. С 26 февраля будет поступать более прохладный воздух, давление будет расти, появятся прояснения. 26-го без существенных осадков, а 27 и 28 будет сухо. Ночью по области похолодает до -2°...-8°, в Киеве - до -4°...-6°, днем - небольшой минус или около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: