Также злоумышленницы собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Бахмуте и Торецке.

Контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ, которые в Донецкой области наводили ракеты на школы, роддома и студенческие общежития.

Также злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Бахмуте и Торецке, и передавали врагу локации электрических подстанций, сообщили в СБУ.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы.

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Отмечается, что среди задержанных трое местных жительниц, которых подконтрольное РФ так называемое "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения.

Как проинформировали в СБУ, они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения вражеских задач.

"Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", который находится во временно захваченной Горловке. А он уже "отчитывался" куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ "ДНР". Для коммуникации использовали заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Именно через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и детальным описанием", - сообщает пресс-центр спецслужбы.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированного переписка с врагом; паспорта рф.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине: коллаборанты

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. До оккупации Купянска Харьковской области задержанная занимала должность главы местной РГА. Во время захвата города женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.

Также украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского направления.

А на днях в Одессе разоблачили "блогерку", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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