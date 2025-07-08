Также впервые в МИДе создано управление НАТО.

В Министерстве иностранных дел Украины изменили структуру, создав управление недружественных стран: в его ответственность войдут не только Россия и ее приспешники. Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Facebook, в МИД утверждена новая структура.

"Навсегда в прошлом останутся времена, когда в МИД был департамент, в названии которого было слово "разоружение". Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будем иметь Департамент международной безопасности и обороны Украины", - отметил Сибига.

Кроме того, среди региональных департаментов в МИД теперь будет первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

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"Это приведет структуру нашего МИД в соответствие с европейскими стандартами и практиками", - добавил Сибига.

В то же время, управление США и Канады будет отсоединено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" вместе с латиноамериканскими делами.

Отныне в МИД специальный представитель будет только по вопросам Африки. Как добавил Сибига, Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) "отсоединяются" в отдельный департамент. Министр подчеркнул:

"А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам. Украина обороняется от полномасштабной агрессии и наша политика должна предоставлять приоритет нейтрализации угроз. Это управление будет курировать первый заместитель".

Вместе с тем, Центральная Азия будет выведена в отдельное управление.

"Создается также отдельное управление санкционной политики. Давно назревшее решение. Вопрос санкций был "разбросан" между различными департаментами. Создание отдельного структурного подразделения позволит консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы. Сейчас много задач как по усилению давления, так и по координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.", - отметил министр.

К тому же, департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

"Мы также создаем в МИД отдельное управление НАТО. Это свидетельство приоритетности нашего пути к вступлению в Альянс. Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО, так называемый "ДЕН". Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управления НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - подчеркнул Сибига.

Отдельное внимание будет уделяться украинцам за рубежом. Сибига сообщил:

"Если раньше МИД имел управление зарубежного украинства, то теперь мы создаем отдельный департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества".

А департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.

Работа украинского МИДа

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года МИД упростил процедуру получения консульских услуг для украинцев за рубежом. В этой связи была запущена работа платформы "е-Консул".

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