Strong Spirit's Games: В Украине стартовали спортивные соревнования для ветеранов российско-украинской войны

1+1 media, УНИАН и 2+2 стали медиапартнерами соревнований и будут освещать ход событий в течение года.

В течение 2025 года в разных городах Украины будут проходить спортивные соревнования для ветеранов российско-украинской войны Strong Spirit's Games, которые традиционно организует Федерация стронгмена Украины. 1+1 media, телеканал 2+2 и информационное агентство УНИАН стали генеральными медиапартнерами соревнований. Сотрудничество направлено на поддержку и популяризацию темы спорта среди ветеранов. Организаторы отмечают, что соревнования призваны способствовать не только физическому развитию, но и ментальному восстановлению ветеранов. А также направлены на повышение общественного внимания к важности реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Программа соревнований включает классические дисциплины стронгмена и адаптированные упражнения для участников с инвалидностью.

"Мы искренне рады, что благодаря регулярности проведения соревнований, организации в прошлом году международных соревнований Strong Spirit's Games и постоянной поддержке партнеров, в этом году количество участников-ветеранов стремительно растет! Мы призываем каждого Защитника/Защитницу быть примером для подражания и образцом непреодолимости! " - прокомментировал Сергей Конюшок, президент Федерации стронгмена Украины.

Видео дня

Ознакомиться с графиком региональных соревнований, а также правилами и формой регистрации можно по этой ссылке. Как и в прошлом году, финал национального отбора в сборную состоится 13-14 сентября 2025 года в ТК "Буковель", который является генеральным партнером сезона ветеранских соревнований. По результатам отбора будет сформирована национальная сборная, которая представит Украину на мировой арене. В прошлом году при поддержке партнеров украинская команда получила наибольшее количество наград и стала самой многочисленной сборной в финале соревнований в Мадриде.

"Поддержка ветеранов через спорт - это не только о физической силе, но и о восстановлении духа, вере в себя и единстве. 1+1 media, в том числе телеканал 2+2, всегда рядом с теми, кто отстаивал независимость Украины, и для нас большая честь помогать рассказывать их истории силы, мотивировать, вдохновлять и способствовать реинтеграции ветеранов и ветеранок в активную жизнь", - прокомментировал Максим Сухенко, ведущий и продюсер 2+2, а также амбассадор проекта со стороны 1+1 media.

ОО "Федерация стронгмена Украины" регулярно организует спортивные соревнования для ветеранов войны, целью которых является содействие физической реабилитации, психологической адаптации и социальной интеграции защитников и защитниц Украины через спорт.

1+1 media активно поддерживает социальные инициативы, призванные помочь ветеранам на пути возвращения к гражданской жизни. В рамках партнерства медиакомпания обеспечит информационное сопровождение соревнований, включая освещение событий на своих платформах.

Следите за новостями и анонсами соревнований для ветеранов на официальных ресурсах Федерации стронгмена Украины в социальных сетях Instagram и Facebook.

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