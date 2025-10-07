В Украине основали Высшую школу лоббизма: чем она будет заниматься

В Киеве состоялось первое заседание попечительского совета Национальной ассоциации лоббистов Украины.

Национальная ассоциация лоббистов Украины (НАЛУ), при поддержке СЕО Юридическая практика Рустама Колесника, основала Высшую школу лоббизма.

Об этом было объявлено во время первого заседания попечительского совета Национальной ассоциации лоббистов Украины, которое проводилось в УНИАН.

"1 сентября заработал реестр прозрачности, и закон о лоббировании позволил в Украине появиться новой профессии - профессии лоббистов. Была создана Национальная ассоциация лоббистов Украины, которая объединила лучших специалистов в области адвокации и лоббирования.И сегодня мы говорим о том, что одни из лучших ученых присоединились к формированию попечительского совета Национальной ассоциации лоббистов Украины", - объявил Алексей Шевчук, доктор философии в области права, докторант Украинского свободного университета (Мюнхен) и Института государства и права имени В.М. Корецкого.

В то же время, по его словам, на фоне этого возникла потребность в создании отдельного учебного курса для лоббистов.

"Любая серьезная организация в Европе, в США, которая занимается лоббизмом как направлением, продвижением инвестиционных проектов, продвижением законодательных инициатив, имеет в своем составе ученых.Поэтому правлением было решено создать попечительский совет с открытой возможностью присоединения к нему высших учебных заведений, как украинских, так и наземных, через прямое представительство", - пояснил Шевчук.

При этом во время заседания попечительского совета был подписан меморандум с СЕО Юридическая практика Рустамом Колесником о взаимодействии и положено начало для создания школы лоббизма в Украине.

"Я очень благодарю вас за приглашение и поздравляю с открытием Высшей школы лоббизма всех нас, поскольку большинство людей, даже юристов, мало знают, что такое лоббизм.Это ограничивается, пожалуй, что это инвестирование... законотворческая деятельность по поводу тех или иных интересов. Но понятие лоббизма гораздо шире... То есть есть есть огромное количество вопросов, которые Высшая школа лоббизма должна осветить. Пока, что эти вопросы все выясняют лично, и я рад тому, что будет единый центр, который это будет делать", - отметил Колесник.

В свою очередь доктор юридических наук, профессор, директор юридического института КНЭУ им. Вадима Гетьмана Людмила Кожура представила учебную программу подготовки лоббистов, направленную на создание системы профессиональной подготовки специалистов в сфере лоббирования, а также формирование стандартов этического и прозрачного взаимодействия между бизнесом, властью и гражданским обществом.

По словам Кожуры, программа "Лоббизм и адвокация. Искусство влияния на публичную политику" представляет собой уникальный учебный курс, состоящий из семи модулей:

1. Сущность лоббизма, исторические этапы формирования и роль лоббирования в демократическом процессе принятия государственно-властных решений.

2. Особенности лоббизма в Евросоюзе, США и Объединенном Королевстве.

3. Структура и организация деятельности законодательных органов, органов государственной власти и органов самоуправления населения, а также становление и особенности Института лоббизма в Украине.

4. Нормативно-правовые основы лоббирования в различных сферах общественной деятельности в Украине и административно-правовые механизмы и методы лоббизма.

5. Общие принципы деятельности субъектов лоббирования, введение в профессию лоббиста, планирование и реализация действенной лоббистской кампании.

6. Стратегия, тактика и оперативные инструменты влияния на принятие государственно-управленческих решений и организация лоббистской кампании, технологии лоббистской деятельности, дипломатические основы и медийное регулирование.

7. Контроль за деятельностью субъектов лоббирования, порядок осуществления контроля за деятельностью субъектов лоббирования и профессиональная этика.

"Представляем именно такой уникальный курс, такую уникальную программу, аналогов которой нет в Украине на сегодня. И это позволит нам, безусловно, приобщиться к европейскому сообществу, к наработкам. И мы будем иметь такую замечательную возможность обучать всех заинтересованных лиц", - резюмировала Кожура.

При этом Шевчук публично обратился к главе НАПК Виктору Павлущику, призвав не пренебрегать НАЛУ и считать эту национальную институцию регулятором, который формирует стандарты качества для будущих лоббистов Украины.

"Именно Национальная ассоциация лоббистов является тем ориентиром для профессии, который надо и нужно чаще вспоминать, приглашать, советоваться. Потому что завтра, когда у Национального агентства возникнут вопросы к какому-то лоббисту, встанет вопрос, а где учился этот лоббист. Встанет вопрос ответственности этого лоббиста. И ни закон о лоббировании, ни правила не содержат полномочий НАПК привлекать этого лоббиста к ответственности. Именно поэтому сегодня здесь завершается формирование саморегулируемого сообщества, которое получит, внимание, отдельный код для ведения экономической деятельности. Добропорядочное лоббирование", - заявил Шевчук в своем обращении к главе НАПК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2024 года приняла закон о добропорядочном лоббировании, который был одним из необходимых шагов для вступления Украины в ЕС.