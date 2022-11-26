Украинцы и в дальнейшем выбирают Польшу как основное направление экономической миграции.

С начала ноября на польском рынке труда наблюдается уменьшение количества вакансий на 20% как следствие роста затрат на энергоносители, спада промышленного производства в некоторых сферах экономики и инфляции.

Украинцы и в дальнейшем выбирают Польшу как основное направление экономической миграции. Однако массового выезда за границу из-за потери работы в Украине и ракетных ударов пока не зафиксировано. Такую тенденцию отмечают эксперты Миграционной платформы EWL.

Во многих отраслях польской экономики все еще не хватает работников: уровень безработицы в октябре составил 5,1%, то есть такой же, как и месяцем ранее – в сентябре.

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Украинцы, которые не знают польского языка и не имеют опыта, ищут работу в сфере е-соммегсе и логистике. Это работа на складах, связанная с комплектацией заказов. Простая физическая работа, где можно заработать сезонно или работая долгий срок, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на заводах автопрома (изготовление деталей и аксессуаров для автомобилей).

Больше всего нехватку рабочей силы испытывает транспортная отрасль, где 61% компаний задекларировали в октябре, что это в значительной степени замедляет их деятельность. По данным польского экономического института, для 54% строительных компаний нехватка работников является самым большим препятствием для функционирования - на строительных площадках работало много мужчин из Украины. Также не хватает высококвалифицированных работников технических специальностей (слесарей, операторов машин).

Как свидетельствуют данные Пограничной службы Польши, массированные ракетные удары в октябре и ноябре и разрушение критической инфраструктуры не повлекли массового выезда украинцев за границу.

Работа в Польше: что известно

Почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше направляют часть средств своим родственникам в Украину, из них более 35% – более половины заработка.

После начала полномасштабной войны в Украине больше всего украинских беженок из Днепропетровщины нашли работу в Польше - 11,5% трудоустроенных.