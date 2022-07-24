Меньше всего искали работу в Польше украинские женщины из более безопасных областей Западной Украины.

После начала полномасштабной войны в Украине больше всего украинских беженок из Днепропетровщины нашли работу в Польше - 11,5% трудоустроенных.

Об этом свидетельствуют данные анализа проведенного Аналитическим центром Gremi Personal на основе трудоустройства 2387 женщин после 24 февраля.

В пятерку областей-лидеров входят также Запорожская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области - регионы Украины, которые больше всего страдают от войны или частично оккупированы.

Меньше всего искали работу в Польше украинские женщины из безопасных областей западной Украины - Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, и тому подобное.

Пик трудоустройства украинских беженок совпал с началом "высокого" туристического сезона в Польше. В июне на 20% больше женщин искали работу по сравнению с маем. Одна из причин - экономическая: женщины должны работать, если хотят остаться в Польше, а также содержать семью, пока мужчины воюют или не имеют возможности зарабатывать в Украине. В то же время в три раза выросло число вакансий для женщин - в сфере обслуживания, на предприятиях пищевой промышленности и логистике, где можно зарабатывать без знания языка и не имея опыта.

Украинцы в Польше: что известно

Эксперты отмечают сохранение тенденции миграции из Украины с момента вторжения России в 2014 году. Это изменило географию выездов в Польшу. Больше всего мигрантов – около 60% - ехали из центральных и восточных регионов Украины, когда еще 3-4 года до войны преимущественно выезжали украинцы из западных областей. Зато, если в течение 8 лет главным фактором миграции для 80,6% украинцев был экономический (в Польшу ехали работать из-за большей, чем в Украине зарплаты), то сейчас - в активную фазу полномасштабной войны - это фактор безопасности.

Как сообщал УНИАН, теперь украинцы могут путешествовать по странам Шенгена с цифровыми польскими документами.