Средняя зарплата в Польше на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28-32 тыс. грн в месяц.

Почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше присылают часть средств своим родственникам в Украину, из них более 35% – более половины заработка.

Об этом сообщают в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, где и предоставили работу респондентам.

"В Польше опросили трудоустроенных украинцев — 74,5% отправляют средства своим родственникам в Украину, из них 35,4% респондентов отправляют на родину более чем половину заработка, а 39,1% — меньше половины. Не присылают вообще — всего 10,9%. Однако 14,6% респондентов перевезли семьи к себе в Польшу, поэтому и исчезла потребность в денежных переводах", - говорится по результатам исследования.

Аналитики центра добавляют, что средняя зарплата на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28-32 тыс. грн в месяц (это 3500-4000 злотых).

"Доходы украинцев упали более чем на треть из-за курса валюты. В то же время невозможность мужчин пересекать границу ради заработка подталкивает женщин к решению ехать работать в европейские страны и поддерживать деньгами свои семьи в Украине. Мы прогнозируем рост зарплат в Польше осенью, и мы убеждены, что это непременно станет толчком для переводов еще больших средств для поддержки своих родственников и экономики Украины в целом", — цитирует директора департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анну Джоболду пресс-служба компании.

В агентстве также добавляют, что не стоит ожидать обвала валютных переводов в Украину из-за невозможности мужчин ездить на заработки. Ведь в этом году в Европе уже трудоустроено очень много женщин, поэтому они в значительной степени компенсируют эту нехватку.

В опросе приняли участие 1550 украинцев, легально работающих в Польше с начала полномасштабной войны.

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны в Украине больше всего украинских беженок из Днепропетровщины нашли работу в Польше - 11,5% трудоустроенных.