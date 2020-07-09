Украина в ТКГ подтвердила готовность к обмену пленными в формате "всех на всех"

Очередной раунд консультаций ТКГ состоялся 8 июля в формате видеоконференции.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе вновь подтвердила готовность Киева к обмену украинских заложников ОРДЛО на осужденных в Украине преступников в формате "всех на всех".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам очередного раунда консультаций ТКГ вечером в среду, 8 июля.

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"Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции, стороны согласовали 13 участков на Донбассе для проведения работ по разминированию.

Также, Украина получила гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров на Луганщине.

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