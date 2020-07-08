Заседание ТКГ: Украина получила гарантии безопасности на тушения пожаров с воздуха на Луганщине

Украинская сторона настояла на незамедлительном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности с учетом ситуации, сложившейся в результате пожаров на Луганщине.

Украина получила гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров на Луганщине.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что украинская сторона настояла на незамедлительном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности с учетом ситуации, сложившейся в результате пожаров на Луганщине.

«Это обращение было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ, согласованное участниками заседания, и благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский уточнил число жертв лесных пожаров на Луганщине (видео)

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

По состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе на Луганщине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram