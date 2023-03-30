По факту препятствования работы комиссии подано заявление в полицию.

Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла сегодня, 30 марта, начать свою работу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook. "Должны констатировать, что из-за физических препятствований со стороны УПЦ МП Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня. Представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые входят в состав Комиссии, не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания. По факту препятствования работе Комиссии было подано заявление в полицию", - заявил он.

Ткаченко также отметил, что завтра, 31 марта, комиссия продолжит свою работу в любом случае.

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Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта 2023 года Свято-Успенский монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта. Но представители УПЦ (МП) не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

29 марта стало известно, что они подали в Хозяйственный суд Киева иск в отношении Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, что не покинет лавру до завершения судебного разбирательства.

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