Парень хочет остаться в Тараще, поэтому тетя переедет из Черкасс к нему.

На прошлой неделе телеведущая Наталья Мосейчук рассказала трагическую историю 13-летнего Антона из Таращи, чьи родители-медики умерли от коронавируса.

На своей странице в Facebook она поделилась продолжением этой истории.

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Мосейчук отметила, что Минсоцполитики должно выплатить уже в ближайшее время помощь парню и его опекуну. Кроме того, добавила она, дело находится на контроле в ОП.

По словам телеведущей, для того, чтобы помочь ребенку, включились все — от зрителей до людей "на верху".

Мосейчук рассказала, что на помощь 13-летнему Антону пришли психологи Евгений Тычковский и Светлана Ройз.

По словам телеведущей, Антон хочет остаться в Тараще, поэтому тетя-опекун Галина переедет из Черкасс к нему.

Смерть супругов медиков под Киевом

В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения.

У них остался сын, 13-летний Антон, находившийся на аппарате ИВЛ.

Трагедия случилась 10-11 октября. Когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.

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Автор: Ольга Робейко