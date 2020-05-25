Группы до десяти человек: в МОН назвали условие для проведения экзаменов в помещениях вузов
В Министерстве образования и науки считают возможным проведение экзаменов с 1 июня в помещениях вузов.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
«По поводу проведения экзаменационных сессий. Так, с 1 июня возможно это в заведениях высшего образования, при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более десяти человек», - сказала она.
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«Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед тем, как происходит ослабление карантинных мер, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (речь идет о комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - УНИАН)», - заметила Мандзий.
По ее словам, если показатели по инфицированию коронавирусом в области позволяют ослаблять карантинные меры, то это будет означать, что «с 1 июня в заведениях высшего образования, в частности, можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу экзаменационной сессии».
В то же время Мандзий добавила, что высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.
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