Группы до десяти человек: в МОН назвали условие для проведения экзаменов в помещениях вузов

Это может быть в группах не более десяти человек, а также при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

В Министерстве образования и науки считают возможным проведение экзаменов с 1 июня в помещениях вузов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

«По поводу проведения экзаменационных сессий. Так, с 1 июня возможно это в заведениях высшего образования, при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более десяти человек», - сказала она.

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«Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед тем, как происходит ослабление карантинных мер, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (речь идет о комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - УНИАН)», - заметила Мандзий.

По ее словам, если показатели по инфицированию коронавирусом в области позволяют ослаблять карантинные меры, то это будет означать, что «с 1 июня в заведениях высшего образования, в частности, можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу экзаменационной сессии».

В то же время Мандзий добавила, что высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

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