Похоронят его на Лычаковском кладбище.

Во Львове 28 мая на 90-м году жизни умер бывший политзаключенный, исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Еще одна тяжелая потеря для Львова и Украины. На 90-м году жизни почил политзаключенный, выдающийся исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко. Он посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. Его деятельность и настойчивость в восстановлении исторической справедливости никогда не будет забыта", - отметил городской голова.

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По информации Львовского горсовета, парастас по Франко состоится 29 мая в 18:00 в часовне Рождества Крестителя Господня Иоанна на ул. Пекарской, 42.

Похороны состоятся 30 мая в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Похоронят покойного на Лычаковском кладбище.

Что известно о Петре Франко

Петр Франко родился 4 июля 1934 года в селе Глиницы Яворовского района Львовской области.

За участие в национально-освободительной борьбе в 15-летнем возрасте был заключен в тюрьму и приговорен к 5 годам особых концентрационных лагерей. Заключение отбывал в Мордовии. Реабилитирован в 1991 году.

В 1992 году был избран председателем Львовского областного Общества политических узников и репрессированных, а в течение 2010-2015 годов - председателем Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, с 2015 года - Почетным председателем.

Работая с архивными документами, Франко обнаружил на Яновском кладбище захоронение 26-х детей в братской могиле, которых в течение 1949-1951 годов замучили представители коммунистического режима. Является автором более 20 книг, способствовал сооружению памятников во Львове Степану Бандере, Роману Шухевичу, митрополиту Андрею Шептицкому и другим.

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