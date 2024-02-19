По словам Бахматова, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня.

Большинство мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии и некоторые из них могут упасть. Об этом заявил глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов.

"Мост Метро – аварийный, мост Патона – аварийный, мост Южный – аварийный. Мост Патона и мост Метро – аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже. То есть если вы едете по этим мостам – внимательно – они могут упасть", – подчеркнул он в интервью "Мы - Украина".

По словам Бахматова, это формальное сообщение от технических экспертов. Он добавил, что Минвосстановления вместе с СНБО провело исследование всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и "выкатило очень специфический и очень правдивый репорт".

"90% мостов в Киеве – аварийные. Уровень аварийности – от 4 до 5-го", – подчеркнул он.

Состояние мостов в Киеве

Ранее о том, что столичные мост Метро и мост Патона находятся в аварийном состоянии, сообщал архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов. По его словам, оба моста нужно перекрывать.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов замечал, что мосты Патона и Метро находятся в пятом состоянии технической квалификации – фактически не являются дееспособными. Он говорит, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительствоенового моста или восстановлении существующего.

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