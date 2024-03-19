Прокуратура обвиняет должностных лиц в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

Должностным лицам коммунального предприятия "Киевавтодормост" сообщено о подозрении из-за переплаты 3,5 млн грн во время ремонта столичных мостов и развязок.

Как отмечается в сообщении на сайте Киевской городской прокуратуры, следствием установлено, что между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием в 2022 году был заключен договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве.

В дальнейшем, отметили в прокуратуре, в то время исполняющий обязанности директора КП не проверил соответствие проведенных работ сметной документации, поэтому: при выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусмотренные договором и тендерной документацией, что привело к удорожанию стоимости проекта; в акты приемки выполненных строительных работ включили дополнительные работы, которые не предусмотрены сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.

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"При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежные поручения. В свою очередь главный инженер подписал акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счета частной фирмы перечислены бюджетные средства. В результате указанных действий столичной общине нанесен ущерб на более 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева бывшему и. о. директора (сейчас лицо занимает должность директора) и главному инженеру "Киевавтодормоста" было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается. Правоохранителями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Махинации в столичном метро

Как сообщал УНИАН, 15 марта глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Сделать это добровольно его ранее призвал мэр Виталий Кличко - из-за скандала, в который попал чиновник. Журналисты Bihus.info провели расследование и разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского, который возглавлял метрополитен почти 10 лет.

В частности, его мать-пенсионерка, по данным расследователей, скупает дорогие квартиры, а формально бывшая жена - строит дачу в Козине. Между тем сестра чиновника купила у него землю, как утверждают журналисты, с космической наценкой.

Также в расследовании говорится о том, что "Киевский метрополитен" заключал контракты на сотни миллионов гривен с компаниями, которые связаны с людьми из окружения Брагинского.

Согласно данным журналистов, в частности Светлана Ильина, которая является бухгалтером у сестры Брагинского, выигрывала тендеры на поставку спецодежды для коммунальщиков на 17 млн грн.

В соответствующих тендерах также участвовало Общество с ограниченной ответственностью "99 продакшин", владельцем которого является давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец, а директором ранее была двоюродная сестра Брагинского Анна Фенина. В общем ООО "99 продакшн" получило 18 млн грн от поставки одежды работникам "Киевского метрополитена".

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