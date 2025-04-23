Рынок электроэнергии в Украине продолжает накапливать долги из-за ошибочных регуляторных решений и вмешательства государства в ценовое регулирование. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

"Накопление долгов на рынке электроэнергии произошло, "благодаря" регуляторным решениям государственных органов", - отметил эксперт.

Он напомнил, что по состоянию на сейчас долг перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет около 22 млрд грн. В то же время реальных механизмов для его погашения не существует.

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"Очевидно, что Гарантированный покупатель не имеет возможности покрыть эту задолженность, поскольку у него нет источников для его погашения", - считает Трохимец.

Он также подчеркнул, что долговой кризис в энергетике является результатом искусственного дефицита средств, созданного государственным регулированием, в частности - благодаря популистским подходам.

"По моему мнению, на преграде всегда стоит одна вещь, она всегда стояла все 33 года независимости - это популистские решения, которые не имеют под собой экономических механизмов их воплощения", - сказал он.

Особенно разрушительным, по словам Трохимца, является механизм прайс-кепов - ограничения цен на электроэнергию, которые действовали с момента запуска нового рынка в 2019 году и до сих пор не были полноценно отменены.

"Я всегда отстаивал последовательную позицию, что они должны быть отменены. Потому что их существование - не юридического, а экономического характера... Есть рынок, есть спрос, есть предложение. Если цена будет сверхвысокой, чего боится НКРЭКУ и пытается ее сдерживать этими прайс-кэпами, то потребитель просто эту электрическую энергию не купит, вот и все. И рынок сам отрегулирует и цену, и баланс спроса и предложения", - объяснил Трохимец.

Ранее народный депутат Украины Сергей Нагорняк отметил, что нужно пересмотреть верхнюю границу ценовых ограничений на рынке электроэнергии, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы в условиях летних пиковых нагрузок.