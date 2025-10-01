Речь идет об элементах радиоэлектронной борьбы стратегического уровня.

В Украине во время оповещения граждан о воздушной опасности сбивается работа GPS-сигнала. Иногда это приводит к тому, что по данным этого GPS-сигнала граждане находятся не в Киеве, а якобы в другой части мира.

О причине такого явления объяснил начальник отделения информационно-аналитического обеспечения отдельного специального центра электронной поддержки Сергей Мельник в эфире на Radio NV.

В частности, он объяснил, почему во время российских массированных атак те украинцы, которые отслеживают свое местонахождение с помощью GPS-сигнала, оказываются по данным мобильных приложений в других странах, например в столице Перу.

"Это часть радиоэлектронной борьбы. За это отвечают наши собратья из другого командования, потому что радиоэлектронная борьба (РЭБ) есть во всех силах. Могу сказать, и в Воздушных силах, и в Морских силах, и в Сухопутных. И это один из элементов радиоэлектронной борьбы стратегического уровня", - отметил Мельник.

Например, как известно, спортсмены, которые фиксируют свои тренировки через различные мобильные приложения с использованием GPS-сигнала, во время массированных российских атак, по данным этих приложений находятся не в Украине, а других экзотических местах планеты.

Также у Мельника спросили, существует ли в Украине проблема несогласованности в применении средств радиоэлектронной борьбы, поскольку в нашем государстве очень много разного оборудования у разных родов войск и сил. В частности, имеется ли в Украине проблема "дружественного РЭБ", когда при запуске определенной техники в воздух, соседние подразделения не знают об этом запуске и применяют РЭБ для глушения сигнала.

"Действительно, проблемы с кустарным РЭБом есть, и есть много людей, которые используют этот РЭБ неконтролируемо. И на самом деле, он не всегда у них эффективен", - сказал Мельник.

Он выражает понимание к тем людям, которые пытаются спасти свою жизнь и прикрыться во время вражеских воздушных атак.

"Но, иногда эффекты безопасности достигается другими средствами, другими подразделениями, которые призваны обеспечивать эту защиту", - добавил Мельник.

В то же время, его часть занимается проблематикой "дружественного РЭБа".

"Мы делаем системы управления... Они не очень широко известны в целом, но о них знают все РЭБовцы. И на самом деле, вопрос дружественного РЭБа, по моему мнению, немного преувеличен в настоящее время", - подчеркнул Мельник.

Он добавил, что сейчас работает вертикальная система не только взаимодействия, но и управления системами РЭБ вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубине нашей территории.

Как сообщал УНИАН, ранее специалист по связи, РЭБ и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов высказал мнение, что гражданскому населению надо серьезнее думать над собственными мерами защиты от российских воздушных атак. В первую очередь речь идет о гражданах, проживающих в прифронтовой зоне, потому что оккупанты атакуют дронами не только украинских военных, но и фермеров и пассажирские автобусы.

