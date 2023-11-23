Каким будет алгоритм дальше при взлетах вражеских МиГов, это решение будет приниматься уже на высшем уровне государства.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о схеме оповещения населения о воздушной опасности, объяснив, как действуют силы Воздушные силы, в том числе, при взлете МиГ-31.

"Воздушные силы предоставляют информацию о ракетной опасности в соответствии с угрозой. Командующий ВВС объявляет воздушную тревогу в соответствии с угрозой, будь то МиГ-31, баллистика или крылатые ракеты или дроны. Информация предоставляется на соответствующее оперативное подразделение - это оперативный дежурный ГСЧС в Киеве, который собственно имеет инструкцию, как действовать при поступлении такого сигнала", - рассказал он.

По его словам, эта информация принимается и либо одна кнопка нажимается – вся Украина красная (карта воздушных тревог - УНИАН), либо же по областям.

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"Три области - он нажимает три кнопки. Плюс к тому, тревогу объявляют еще и местные военные администрации на местах, которые могут иметь свежую информацию буквально оперативно. То есть, что вот сейчас враг наносит удар РСЗО или артиллерией, они уже на местах могут сами объявлять эту тревогу. Соответственно, этот регион будет красным на карте", - акцентировал Игнат.

Он добавил, каким будет алгоритм дальше при взлетах вражеских МиГов, это решение будет приниматься уже на высшем уровне государства.

"Президент поручил профильным министерствам и ведомствам заняться этим вопросом. Для Воздушных сил ничего не изменится, потому что мы будем предоставлять реальную угрозу, телеграм-канал будет информировать. А какое уже решение будет по оповещению, будем его выполнять", - подчеркнул Игнат.

Воздушные тревоги через МиГ-31

22 ноября спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы будут продолжать объявлять опасность и в отношении ударных БПЛА, и в отношении ракетной атаки, и в отношении тактической авиации или РСЗО. Также, схема оповещения населения из-за взлетов МиГ-31 не изменится, поскольку самолет иногда взлетает с ракетой, иногда без нее.

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