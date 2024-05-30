Бизнесмена уже 9 месяцев держат в СИЗО.

В четверг, 30 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на продление меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу, которое ему "сшили" на основе событий, которые якобы произошли 21 год назад в Крыму.

Об этом стало известно из заседания суда, трансляцию которого ведет ТСН.

Что известно о новом деле Коломойского:

8 мая бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении, где он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал, что якобы произошло 21 год назад (!) в Крыму.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

В 2005 году бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Юлии Мостовой из "Зеркала недели" рассказал подробности истории, которую сегодня реанимирует прокуратура.

"Какие могут быть, по вашему мнению, отношения между бизнесменом и адвокатом, обслуживающим другого бизнесмена? Адвокат - это исполнитель, как бухгалтер, как менеджер. Он вне линии корпоративного конфликта. Поэтому никаких отношений между бизнесменом и адвокатом конкурента быть не может. Тем более - угроз. Адвокат, о котором вы говорите, работал у Пинчука и Григоришина. Думаю, эти бизнесмены тщательно разработали всю эту процедуру и пустили ее в ход. Но даже при том политическом режиме они не смогли завести уголовное дело против меня, получилось только "по факту". Правда, я не знаю, было ли оно вообще, поскольку у меня есть бумага, где пишется, что в открытии уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления. Сейчас была предпринята еще одна попытка направить уголовное дело, открытое по факту нападения на адвоката непосредственно против меня. Но после моего письма в прокуратуру, надеюсь, будет объективно проведено расследование и понесут ответственность те, кто с самого начала замышлял плохое. Попытка реанимации персонального дела входит в сценарий, который обрисовал мне Григоришин 5 марта. Все пункты плана реализовывались в мае, июне, июле, поэтому у меня нет сомнений в том, кто стоит за этим. Те люди, которых он мне называл как своих партнеров, а именно - Порошенко Петра Алексеевича, и стоят за организацией всего этого", - пояснил тогда Коломойский в интервью.

В заявлении адвокатов, которое передали УНИАН, говорится о том, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения.

Адвокаты напомнили, что уголовные производства относительно причастности Коломойского И.В. к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в деяниях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием события уголовного преступления.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому И.В. действия по якобы подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 03 по 07 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины истек еще 08.07.2018 года - то есть почти 6 лет спустя.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не грозит наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного преступления", - убеждены адвокаты.

Кроме того, адвокаты отмечают, что в материалах ходатайства нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало предоставление Подозреваемым каких-либо указаний, поручений, которые составляют объективную сторону соответствующего уголовного преступления, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

9 мая Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога - и это несмотря на то, что его уже 9 месяцев держат в СИЗО.