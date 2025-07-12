Соответствующее оборудование предусмотрено для использования в рамках изучения предмета "Защита Украины".

Украинских школьников теперь будут обучать навыкам управления FPV-дронами. Соответствующее решение приняло и уже внедряет Министерство образования и науки Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже утвержден обновленный перечень учебных средств и оборудования, которое необходимо для преподавания предмета "Защита Украины" в школах. В этом перечне отныне в частности содержатся "симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами", а также "дроны для практического обучения".

Кроме того, перечень учебных средств и оборудования также будет включать:

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интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

планшеты для обучения;

современное мультимедийное оборудование (без уточнения, что именно имеется в виду);

манекены для обучения школьников навыкам оказания первой помощи и реанимации, средства остановки кровотечения и другие средства обучения тактической медицине;

обновленные каски и бронежилеты;

противогазы, средства химической защиты;

радиостанции для изучения основ связи.

"Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях", - сообщают в министерстве.

В ведомстве также акцентируют, что школьный предмет "Защита Украины" был "кардинально" обновлен в прошлом году. Вместо "формальной муштры" теперь ученики ежемесячно проходят "интенсивные практические тренинги" продолжительностью 6-8 часов в "специально оборудованных ячейках".

Другие новости о школьном образовании

Как писал УНИАН, правительство запустило программу единовременной денежной помощи для родителей, которые собирают детей в первый класс. В рамках программы можно получить 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

Заявки на оформление выплаты оформляются через приложение "Дія". Деньги можно потратить только в безналичной форме, чтобы государство могло удостовериться, что ими рассчитались именно за те вещи, которые нужны для школы.

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