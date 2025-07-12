Украинских школьников теперь будут обучать навыкам управления FPV-дронами. Соответствующее решение приняло и уже внедряет Министерство образования и науки Украины.
Как сообщает пресс-служба ведомства, уже утвержден обновленный перечень учебных средств и оборудования, которое необходимо для преподавания предмета "Защита Украины" в школах. В этом перечне отныне в частности содержатся "симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами", а также "дроны для практического обучения".
Кроме того, перечень учебных средств и оборудования также будет включать:
- интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;
- планшеты для обучения;
- современное мультимедийное оборудование (без уточнения, что именно имеется в виду);
- манекены для обучения школьников навыкам оказания первой помощи и реанимации, средства остановки кровотечения и другие средства обучения тактической медицине;
- обновленные каски и бронежилеты;
- противогазы, средства химической защиты;
- радиостанции для изучения основ связи.
"Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях", - сообщают в министерстве.
В ведомстве также акцентируют, что школьный предмет "Защита Украины" был "кардинально" обновлен в прошлом году. Вместо "формальной муштры" теперь ученики ежемесячно проходят "интенсивные практические тренинги" продолжительностью 6-8 часов в "специально оборудованных ячейках".
Другие новости о школьном образовании
Как писал УНИАН, правительство запустило программу единовременной денежной помощи для родителей, которые собирают детей в первый класс. В рамках программы можно получить 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
Заявки на оформление выплаты оформляются через приложение "Дія". Деньги можно потратить только в безналичной форме, чтобы государство могло удостовериться, что ими рассчитались именно за те вещи, которые нужны для школы.