Если ученики будут сдавать смартфоны учителю, то непонятно, что делать с ними во время тревог.

В некоторых странах начинают вводить запрет на использование детьми смартфонов в школах, чтобы они не отвлекались на гаджет во время учебы и не мешали другим. В то же время в Украине из-за войны вряд ли такое нововведение возможно, отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина.

Она объясняет, что в Украине очень частые воздушные тревоги, во время которых ученики должны быстро переходить в укрытие. И поэтому способ, когда дети сдают телефоны, а они хранятся в коробочке у учителя, не очень практичен.

"Потому что тогда ответственность за этот смартфон несет учитель. И когда тревога, то тогда как? Учитель будет нести коробочку в укрытие. Но он должен быть ответственным за детей, а не за мобильные телефоны", - отмечает омбудсмен.

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Она добавила, что родители вместе с учителями могут разработать правила в школах относительно смартфонов. При этом самый оптимальный вариант, по ее мнению, - когда смартфон хранится в сумке ребенка с выключенным звуком во время урока.

"Во время воздушной тревоги ученик берет свою сумку и идет в укрытие. Он ответственен за свой смартфон и при этом не мешает другим учиться", - объясняет Лещик.

Образование в Украине

Ранее в Минобразования сообщили, что сейчас в Украине достаточно много молодежи в возрасте 16-17 лет выезжают за границу. Однако есть и положительная статистика, а именно то, что 18-19-летние молодые люди возвращаются домой.

По словам заместителя министра образования и науки, это свидетельствует о показателе качества украинского образования, ведь человеку есть с чем сравнить.

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