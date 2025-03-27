Российская сторона не предоставляет никаких деталей о состоянии здоровья журналиста.

В Российской Федерации утверждают, что корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, которого они незаконно удерживают уже четвертый год, находится в "удовлетворительном" состоянии. Об этом во время брифинга, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, на вопрос о последней информации о состоянии здоровья и месте пребывания Хилюка, Омбудсмен отметил, что "ситуация не изменилась".

"Дмитрий Хилюк - он подтвержден Международным Комитетом Красного креста, в российском плену. Состояние, насколько сообщает российская сторона, - удовлетворительное. Хотя мы понимаем, что это может быть абсолютно не так. И место пребывания не изменилось с последних наших сообщений", - сказал он.

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Лубинец отметил, что вопрос о возвращении Хилюка неоднократно поднимался украинской стороной, в том числе и через посредников.

"Вопрос возвращения журналистов - это отдельный вопрос. Есть отдельный список, составленный из числа журналистов, которые незаконно задержаны российскими оккупационными властями", - отметил Уполномоченный.

На уточнение, давали ли россияне еще хоть какие-то детали относительно якобы удовлетворительного состояния здоровья Хилюка, ведь ранее была информация, что журналист весит до 45 килограммов, Лубинец признался, что россияне "не дают никаких деталей".

"Несмотря на то, что мы напрямую во время обращений расписывали, что просим сообщить его состояние, обращался ли он за получением медицинской помощи, предоставлялась ли ему такая помощь. То есть такие конкретные вопросы, на которые мы хотели получить конкретные ответы. Всегда позиция российской стороны, которую мы получаем, - это "состояние удовлетворительное", все", - рассказал омбудсмен.

Похищение журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Как сообщал УНИАН, Хилюка вместе с его отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации части Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и удерживают до сих пор.

По имеющимся ранее данным международной правозащитной организации "Репортеры без границ", Хилюк содержится во Владимирской области России. Мужчина, который провел год в одной камере с Хилюком, рассказал организации, что журналист весит "не более 45 килограммов".

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