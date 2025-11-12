Граждане этих стран смогут получить паспорт Украины по упрощенной процедуре.

Кабинет министров назвал перечень государств, граждане которых могут получить гражданство Украины без необходимости отказываться от уже имеющегося. В свою очередь украинцы-жители этих стран также могут претендовать на второй паспорт, сохраняя украинский. Об этом пишет "BBC News Украина", ссылаясь на правительство.

Какие страны вошли в перечень?

Ожидалось, что в этом списке будет несколько десятков стран, однако в утвержденном перечне их только пять, а именно США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

Таким образом граждане этих стран смогут получить паспорт Украины по упрощенной процедуре, а украинцы - паспорта этих государств, не теряя своего.

"Как и ожидалось, правительство выбрало страны, где на сегодня больше всего украинцев: в Канаде и США - потомков предыдущих волн мигрантов с паспортами этих стран, тогда как в Германии, Польше и Чехии - украинцев-беженцев от войны", - добавили в BBC.

Отмечается, что упрощенный порядок предусматривает, что граждане этих пяти стран не должны подавать письменный отказ от своего гражданства. В то же время они должны лишь подать декларацию о признании себя гражданином Украины, это можно будет сделать даже в онлайн-формате.

"Что касается других требований, то они остаются такими же, как и были: нужно прожить в Украине не менее пяти лет, сдать экзамены по украинскому языку, истории и основам Конституции. Значительно более лояльные требования ввели для иностранцев (независимо от подданства), которые воюют за Украину, имеют особые заслуги перед государством, испытывают политические притеснения в своей стране", - подчеркнули в материале.

Может ли расшириться список таких стран?

Как сообщает BBC, во время рассмотрения закона в парламенте в кулуарах появлялся неофициальный список стран, граждане которых смогут воспользоваться правом на упрощенную процедуру и не отказываться от своего гражданства. Тогда было названо более 30 стран, среди которых члены ЕС, НАТО и "Большой семерки".

В то же время в МИД подчеркнули, что эти пять стран больше всего соответствуют определенным правительством критериям.

"Они являются последовательными партнерами Украины, лидерами военной, макрофинансовой и гуманитарной поддержки нашего государства в противодействии российской агрессии", - добавили в комментарии ВВС News Украина в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что перечень стран постепенно будут дополнять "по результатам анализа МИД и рассмотрения предложений центральных органов исполнительной власти Украины".

Источники BBC в правительстве добавили, что первый перечень стран - это как бы пробный шар, чтобы увидеть, как будут работать новые правила и какие есть недостатки.

"Нас ждет непростая имплементация, это будет сложно и политически, и юридически", - признал глава миссии ВКУ в Украине Андрей Шевченко, привлеченный к консультациям с правительством по этому вопросу.

В BBC отметили, что закон и подзаконные акты начнут действовать 16 января 2026 года. К тому времени список стран, которые президент Владимир Зеленский называл "теплыми" и дружественными к Украине, может расшириться.

