Во время каникул при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня.

Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 11 января включительно. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что несмотря на войну школам удалось сохранить непрерывный образовательный процесс и структуру учебного семестра, поэтому зимние каникулы будут проходить в запланированные сроки.

"В период каникул, при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня: для учеников в учебных заведениях организуют внеклассную работу и кружки", - сообщил он.

Мондриевский добавил, что во время каникул учителя смогут принять участие в ряде мероприятий. В частности, Институт последипломного образования Киевского университета им. Б. Гринченко предлагает педагогическим коллективам и учителям тренинги по восстановлению и сохранению ментального здоровья по программе "Будем здоровы!", методическое сопровождение по преодолению образовательных потерь и курсы повышения квалификации.

Ситуация в столичных школах

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство образования и науки предложило школам увеличить продолжительность зимних каникул и перейти на 6-дневную учебную неделю.

Такод Минобразования предлагало школам рассмотреть возможность переноса уроков с зимы на июнь (кроме выпускных классов) и увеличить продолжительность зимних каникул за счет переноса весенних на зимний период.

