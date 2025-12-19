Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 11 января включительно. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Он отметил, что несмотря на войну школам удалось сохранить непрерывный образовательный процесс и структуру учебного семестра, поэтому зимние каникулы будут проходить в запланированные сроки.
"В период каникул, при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня: для учеников в учебных заведениях организуют внеклассную работу и кружки", - сообщил он.
Мондриевский добавил, что во время каникул учителя смогут принять участие в ряде мероприятий. В частности, Институт последипломного образования Киевского университета им. Б. Гринченко предлагает педагогическим коллективам и учителям тренинги по восстановлению и сохранению ментального здоровья по программе "Будем здоровы!", методическое сопровождение по преодолению образовательных потерь и курсы повышения квалификации.
Ситуация в столичных школах
Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство образования и науки предложило школам увеличить продолжительность зимних каникул и перейти на 6-дневную учебную неделю.
Такод Минобразования предлагало школам рассмотреть возможность переноса уроков с зимы на июнь (кроме выпускных классов) и увеличить продолжительность зимних каникул за счет переноса весенних на зимний период.