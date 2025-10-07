Впервые, с 2022 года, когда россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, Николаев получил централизованное снабжение пресной водой. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"После того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год мы построили новый водопровод - сложнейший инфраструктурный проект", - отмечает Алексей Кулеба.

Общая стоимость строительства составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки. Сэкономленные 2,5 млрд грн будут направлены на другие объекты водоснабжения.

По информации чиновника, за три с половиной года, в Николаеве построен полностью новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая. Готовые насосные станции. В августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. "С сегодняшнего дня пресная вода поступает к потребителям", - сообщил вице-премьер-министр.

Важно то, что система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Сэкономленные средства будут направлены на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин в Днепропетровской области, Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области, а также водопровода в Лубнах Полтавской области и в Вапнярке Винницкой области. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек.