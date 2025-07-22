Зарплаты выросли, прежде всего, в сферах с кадровым дефицитом.

В июне 2025 года на ряде вакансий зафиксировали стремительный рост зарплат. По сравнению с январем оплата труда выросла на десятки процентов. Об этом сообщает пресс-служба OLX Работа.

Отмечается, что рекордный показатель роста произошел в Киеве в сфере "Реклама/дизайн/PR" на вакансии промоутеров (раздача листовок, расклейка объявлений и т.д.). Медианная зарплата в июне этого года выросла на 123%, чем в январе, и составляет 501 грн. Это объясняется тем, что большинство таких вакансий с почасовой оплатой труда. То есть это, скорее всего, ставка за смену или дневную работу. Но в то же время также есть предложения ежемесячной оплаты.

Больше всего объявлений, где заметно выросли медианные зарплаты - в сфере "Розничная торговля/продажи/закупки". Повышение показателей в основном на предложения работы для кассиров и продавцов:

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Львов - кассир: +34% (25,5 тыс. грн); продавец: +16% (24,9 тыс. грн);

Киев - кассир: +23% (25,1 тыс. грн); продавец: +20% (25,3 тыс.грн.);

Житомир - продавец: +17% (18,5 тыс. грн.);

Одесса - кассир: +13% (21, 5 тыс. грн.);

Винница - продавец: +12% (16,4 тыс. грн.).

Следующей идет сфера "Строительство/облицовочные работы". Медианная зарплата на вакансию разнорабочего выросла в большинстве городов, а именно: +54% в Черкассах (21,5 тыс. грн), +47% в Кропивницком (22 тыс. грн), +37% в Луцке (24 тыс. грн), +32% в Полтаве (20,5 тыс. грн).

В столице на 27% выросла медианная зарплата на вакансии грузчика (сфера "Логистика/склад/доставка"), в июне 2025 года - это 26 тыс. грн. На аналогичную должность наблюдаем повышение в Виннице (+26%, до 18,9 тыс. грн) и Одессе (+22%, до 22,5 тыс. грн).

Кроме того, в некоторых городах также фиксируется увеличение медианной зарплаты в категории "Начало карьеры/студенты". Здесь предлагают вакансии людям без опыта, в частности студентам. Вероятно, это связано с увеличением вакансий на сезонную работу в летний период. Заметные изменения в:

Днепре - до 18,8 тыс. грн. (+34%);

Одессе - до 20 тыс. грн. (+29%);

Киеве - до 25,3 тыс. грн. (+19%).

"Зарплаты в первой половине 2025 года выросли, прежде всего, в сферах с кадровым дефицитом - строительстве, торговле, логистике. Также работодатели все активнее привлекают молодежь и работников без опыта, повышая зарплату на стартовых должностях", - говорится в сообщении.

Рынок труда в Украине - последние новости

Согласно результатам опроса OLX Работа, 53% респондентов получают зарплату, которая является минимум на 25% меньше средней - до 15 000 грн. Средняя зарплата в Украине на июнь 2025 года составляла 24 609 грн.

В первой половине 2025 года фиксировалось больше всего вакансий в сферах обслуживания и предоставления услуг, специалистов со специальными умениями и знаниями (водителей, слесарей, швей, электриков), специалистов с высшим образованием (учителей, бухгалтеров, инженеров, медиков) и неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков и подсобных работников).

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