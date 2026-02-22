Страна вдов и сирот: в Украине рождаемость упала до критического минимума, - CNN

Ведущий демограф страны Элла Либанова называет ситуацию катастрофической.

В то время как война в Украине приближается к своей четвертой годовщине, уровень рождаемости в стране рушится: все больше людей сталкиваются с проблемами фертильности или откладывают решение завести детей. Одновременно с этим растут потери на фронте, а миллионы беженцев уже обустроились за границей.

Результатом стал один из самых тяжелых демографических кризисов в мире, пишет CNN. "Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и распределялась очень неравномерно", – заявила в интервью ведущий украинский демограф Элла Либанова.

Масштабы потерь и обвал рождаемости

По ее словам, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек – это погибшие, уехавшие из страны или проживающие на оккупированных территориях. И хотя уровень рождаемости снижался годами (что является общей тенденцией для Европы), сейчас он практически обвалился.

Украина не разглашает данные о своих потерях, но в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в январе, подсчитано, что с начала полномасштабного вторжения четыре года назад погибло от 100 000 до 140 000 украинцев. Из-за относительно высокого призывного возраста и освобождения самых молодых призывников от службы на передовой, средний возраст украинского солдата составляет около 43 лет – это значительно больше, чем во многих западных странах.

По этой причине большинство мужчин и женщин, отдающих свои жизни на фронте, состоят в браке и имеют детей – Украина превращается в страну вдов и сирот. Официальная статистика показывает, что сейчас в Украине 59 000 детей живут без биологических родителей, большинство из них – в приемных семьях. Сообщается, что суммарный коэффициент рождаемости в Украине (количество детей, рожденных одной женщиной в течение жизни) упал ниже единицы. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 1,4, а в США – 1,6.

Проблема невозвращения беженцев и "утечка мозгов"

Около 6 миллионов человек, в основном молодые женщины и дети, бежали и официально зарегистрировались как беженцы за границей с начала полномасштабной войны в 2022 году. Подавляющее большинство все еще живет за рубежом, и Либанова отмечает: чем дольше длится конфликт, тем меньше вероятность того, что они вернутся.

"С каждым месяцем здесь становится всё больше разрушений, а с другой стороны – всё больше наших военных мигрантов адаптируются к новой жизни за границей. Возвращаются немногие", – рассказала она изданию.

Массовый исход населения также означает серьезную "утечку мозгов" для Украины.

"Я надеюсь, что самые квалифицированные люди вернутся. Экономику и инфраструктуру нужно будет восстанавливать. Нам понадобятся рабочие, причем в основном квалифицированные. Если таких людей не будет хватать, придется привлекать иностранцев, что само по себе может и неплохо. Но я сомневаюсь, что многие высококлассные иностранные специалисты приедут сюда в большом количестве", – подытожила демограф.

Какая ситуация с людьми в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что несмотря на войну, люди выбирают рожать детей в Украине. Но данные больницы "Лелека" все равно иллюстрируют острый демографический кризис: в 2020 году врачи здесь приняли 2300 родов, в 2022 году – 868, а в прошлом году – 952.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина пересекла границу старения. Именно поэтому Украина ценит опыт Японии в вопросе интеграции в активную жизнь общин людей старшего возраста и предложила Японии стать стратегическим партнером в флагманском направлении "Активное долголетие".

