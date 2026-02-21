Украина вошла в тридцатку стран мира с самым высоким показателем старения населения.

В Украине уже проживают почти 22 процента граждан в возрасте старше 65 лет. Об этом сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Накагоме Масаши.

"Украина входит в тридцать стран мира с самым пожилым населением. Почти 22 процента украинцев – это люди в возрасте 65 лет и старше", – сказал министр.

Он сказал, что Украина ценит опыт Японии в вопросе интеграции в активную жизнь общин людей старшего возраста и предложила Японии стать стратегическим партнером в флагманском направлении "Активное долголетие". Речь идет, в частности, о развитии безбарьерной инфраструктуры, поддержке в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, создании инклюзивных маршрутов и т.д.

Посол Японии выразил заинтересованность японской стороны в углублении сотрудничества с Украиной в социальной сфере. Он подчеркнул, что для Японии ценен украинский опыт поиска решений в ответ на масштабные вызовы, с которыми сталкивается Украина.

Повышение пенсий

Как писал УНИАН, с 1 марта в Украине готовят перерасчет пенсий с индексацией на 12,1 процента. Таким образом, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

Министр Улютин прогнозирует, что базовая пенсия составит не менее 6000 гривен. Ведь бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии 6500 гривен.

