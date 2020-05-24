На Днепропетровщине рядом с разрушенным мостом установят понтонную переправу (фото, видео)

Уже вскоре начнется монтаж переправы через реку.

В Никопольском районе Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом через реку Чертомлык будет установлена понтонная переправа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в области.

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«Из Одесской области в Днепропетровскую область отправилась военная автоколонна ВСУ с конструкциями для понтонной переправы. Завтра ожидаем ее на месте и начнется монтаж понтонной переправы», - отметили в пресс-центре.

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, 23 мая с помощью плавучего крана «Никопольского речного порта» закончены работы по изъятию около 12 тонн труб с грузовика, нависшего над водой из-за разрушения моста.

Сегодня при участии водолазов, с помощью плавучего крана, из воды подняты остатки груза. Трубы транспортированы с аварийного участка моста.

После проведения подготовительных работ, при помощи тягача, с края пропасти изъята кабина тяжеловоза. Потом, постепенно, из воды поднят и прицеп.

Сотрудники Службы автомобильных дорог продолжают проводить работы по обустройству подъездов к будущей понтонной переправе.

Как сообщал УНИАН, в Никопольском районе возле села Алексеевка обвалился мост через реку Чертомлык во время движения по нему фуры, груженой металлическими трубами. Никто не пострадал. Предварительно, трубы весили 20 тонн. На въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей – не более 10 тонн.

Мост, по плану, подлежал ремонту в 2020 году.

По факту обрушения моста открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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