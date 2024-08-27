По его мнению, страна должна перейти к профессиональному рекрутингу.

Украина должна работать с форматом "воюй или работай", понимая всю специфику военной сферы, заявил народный депутат Юрий Камельчук.

"Рано или поздно мы должны думать не о термине "мобилизация", а о рекрутинге. Профессиональный рекрутинг, который предусматривает нормальное социальное и финансовое обеспечение, достойную подготовку. Чтобы после нее каждый военный говорил, что понимает, как работать в команде, пользоваться оружием", - пояснил Камельчук в эфире Вечер.LIVE.

Он также добавил, что в этом случае также должно проводиться профессиональное обучение командиров. В частности, по словам нардепа, это должны быть не инструкторы из НАТО, а именно украинские командиры, которые имеют боевой опыт.

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"И третье - это честная, прозрачная ВВК. Есть проблема, что большинство людей, которых ТЦК отправили на ВВК, возвращаются очень быстро в больницы. Потому что у них хронические болезни. И это трата времени, ресурсов. Вчера говорил с командиром, который говорил, что один из 50 подходит для активной военной работы. Это точно не показатель, за которым надо гнаться ТЦК. Они должны или реформироваться, стать рекрутинговыми центрами под конкретные бригады и задачи. Или такой как есть ТЦК, на мой взгляд, сейчас должен исчезнуть", - добавил Камельчук.

Мобилизация в Украине

Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль резко раскритиковал Территориальные центры комплектования и социальной поддержки из-за практики снятия с рейсов водителей автобусов. Также он пообещал разобраться с тем, что раненых бойцов "футболят" между различными медучреждениями для прохождения ВВК.

Между тем в Минобороны сообщили, что в реестре "Оберег" вскоре можно будет увидеть информацию о мужчинах, которые не были в ТЦК и не стали на учет.

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