Теперь всю актуально информацию будут передавать автоматически из гражданских государственных реестров.

Реестр военнообязанных "Оберіг" вскоре начнет отображать информацию о мужчинах, которые ни разу не посещали ТЦК и избегали становиться на учет. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

По ее словам, до недавнего времени в базе "Оберег" отсутствовали данные о некоторых мужчинах, которым до сих пор удавалось избегать воинского учета. Однако теперь этот пробел исправили: соответствующие данные будут автоматически подтягиваться из других государственных реестров. Например, если человек когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно новому постановлению Кабмина от 16 августа эти данные автоматически будут "перетекать" в "Оберег", поэтому ТЦК сможет "видеть всех".

"Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы", - пояснила Черногоренко.

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Кроме того, как рассказала чиновница, юношей, которым исполнилось 17 лет, тоже будут ставить на воинский учет автоматически без визита в ТЦК и посещения медицинской комиссии. "Все необходимые данные будут собираться из других реестров", - отметила заместитель министра.

Черногоренко отметила, что данные в "Оберег" будут подтягиваться именно в автоматическом режиме, то есть работникам ТЦК не нужно будет переносить их "вручную".

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль резко раскритиковал ТЦК из-за практики снятия с рейса водителей автобусов. Также пообещал разобраться с тем, что раненых бойцов "футболят" между разными медучреждениями для прохождения ВВК.

Также мы рассказывали, что в Украине расширен перечень тех, кто будет иметь отсрочку от мобилизации. Такую отсрочку получат те, у кого на войне погибли неполнородные братья и сестры.

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