Премьер-министр отметил, что из-за полномасштабной войны потеряно 30% украинской экономики.

С началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Мы фактически потеряли в 2022 году 30 процентов нашей экономики, нашего ВВП. Сегодня, для того, чтобы поддерживать наших военных, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест", - заявил государственный деятель.

По словам премьер-министра, сейчас в Украине официально можно увидеть менее 8 миллионов рабочих мест.

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"Мы понимаем, что в экономике есть целый ряд профессий, рабочих мест, которые работают в тени и не платят официально налоги, которые сегодня критически нужны нашему бюджету, нашим вооруженным силам", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что поддерживает принцип "Воюй или работай", который предусматривает ряд мер, которые должны вывести рынок труда из тени. Этот принцип также призван увеличить количество рабочих мест и повысить средние зарплаты в различных отраслях.

Одной из главных задач на данный момент Шмыгаль считает возвращение людей из-за рубежа, чтобы они могли работать и платить налоги в Украине. От этого зависит способность Украины защищаться от агрессии.

Рынок труда в Украине - последние новости

Ранее эксперты заявили, что дефицит кадров на рынке труда только обостряется - вакансий становится больше, а количество соискателей уменьшается.

Также сообщалось, что работодатели начали активно искать пенсионеров, поскольку в этом случае не будет риска мобилизации работника.

Еще одним трендом специалисты назвали снижение количества сезонных рабочих в сельском хозяйстве. В 2023-м их количество уменьшилось на 20-30% по сравнению с предыдущими годами.

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